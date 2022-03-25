早安世界》兒童基礎劑、青少年第3劑暫不施打 12至17歲可加選莫德納
兒童基礎劑、青少年第3劑暫不施打 12至17歲可加選莫德納
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）24日召開專家會議，決議5至11歲兒童基礎劑與12至17歲青少年追加劑皆暫不施打，此外，12至17歲族群除了原本的BNT疫苗，第1、2劑可接種莫德納疫苗。衛福部長陳時中說，5歲到11歲兒童疫苗接種資料不全，暫不建議接種COVID-19疫苗基礎劑，應等到有數據證實安全性後再討論。另外，陳時中也證實採購200多萬劑Novavax疫苗，食藥署正審查緊急使用授權（EUA），到貨時間尚未確定，將用於18歲以上第1、2劑基礎劑與追加第3劑，與現行疫苗相同。（看完整報導）
今各地回溫明晚再轉雨 西半部週末2天溫差逾10度
中央氣象局表示，25日起天氣逐漸變好，到26日高溫都會明顯回升，估西半部上看28至32度。26日晚間起鋒面通過、東北季風增強，全台轉雨，中部以北可能有局部大雨。同時氣溫下降，夜晚清晨中部以北、東北部約低溫15至17度。27日白天高溫僅18至20度，較前一天可能有10度以上的溫差。（看完整報導）
林昀儒鄭怡靜WTT挑戰賽混雙奪冠 黃怡樺陳思羽女雙亞軍
台灣桌球黃金組合林昀儒與鄭怡靜24日在WTT挑戰賽卡達站混雙決賽，以3比0霸氣橫掃對手奪冠。去年兩人在東京奧運拿下隊史首面桌球混雙銅牌，今天在杜哈以11比4、11比5、11比3輕取印度組合，摘下本季首冠，同時也是聯手以來所拿下的第6座冠軍。另外，雙打組合黃怡樺與陳思羽則在女雙決賽中不敵日本組合，獲得亞軍。（看完整報導）
勞動市場穩定 2月失業率3.65%近22年同期新低
行政院主計總處24日公布2月失業率3.65%，較1月微升0.04個百分點，主因為年後轉職與部分臨時性工作結束所致，經季節調整後的失業率為3.67%，兩個數字都是民國90年以來同月新低，顯示勞動市場穩定。主計總處並分析，疫情對勞動市場的影響逐漸縮小，但還未完全恢復到疫情前水準。2月就業人數1145.8萬人，較1月減少1.6萬人，但人數下滑除季節性因素外，也與15歲以上民間人口減少的結構等問題有關。（看完整報導）
北約峰會反制俄侵略 籲中國停止協助強化戰爭假訊息
美國及英國等30個北大西洋公約組織成員國領袖24日齊聚布魯塞爾北約總部舉行緊急峰會，討論俄羅斯侵略烏克蘭情勢，經過一個上午的會議後發表聲明指出，俄烏戰爭是數十年來對歐洲及大西洋安全的最嚴重威脅，北約以最強烈的措辭譴責俄羅斯，呼籲俄國立即停戰並撤軍。成員國領袖並同聲呼籲中國不要支持俄國，敦促北京停止協助強化俄國關於戰爭的不實敘述。除了北約峰會，G7與歐盟國家也接著舉行峰會，拜登主張把俄羅斯逐出G20集團，否則應讓烏克蘭以觀察員身分參與。（看完整報導）
俄軍攻勢受阻改採守勢 外媒揭俄安全局可能推翻蒲亭
美國國防部官員23日表示，入侵烏克蘭的俄國部隊攻勢受阻，過去24小時內已撤退到基輔以東30多公里處，且開始在數條戰線上建立防禦陣地。英、美媒體披露，因入侵行動不順，俄羅斯國內菁英開始把矛頭指向總統蒲亭，俄國聯邦安全局策畫推翻蒲亭的可能性正在升高。烏克蘭國防部情報總局20日也曾貼文指出，俄國商界與政壇菁英出現一股反蒲亭聲音，他們希望把蒲亭趕下台，重建受損的對外經濟關係，這股勢力不排除採取暗殺行動，更已選定俄國聯邦安全局局長為總統繼任人選。（看完整報導）
高雄化工廠11人染疫 北市聯醫護理師檢出Omicron新序列
國內24日新增15例COVID-19本土病例，其中13例與高雄化工廠群聚相關，這家公司56名員工就有11人染疫，確診員工最早在17日就有症狀。其中一名員工的家人也確診，為一名高三學生，全校教職員工學生2413人採檢均為陰性，全校停課到28日並延後新生報到。另外，日前染疫的桃機清艙員、北市聯醫和平院區護理師經過定序，皆檢出全新的Omicron變異株序列，國內仍有6條本土疫情傳播鏈在監測中。（看完整報導）
新加坡再鬆綁邊境、戶外免戴口罩 高風險者再打第2劑追加劑
新加坡Omicron疫情趨穩，總理李顯龍宣布29日起擴大鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數、民眾在戶外不強制戴口罩等。邊境方面，自4月1日起，來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種COVID-19疫苗，入境新加坡後不須強制隔離，抵境後也不再需要檢測，目前並未有國家被列為「限制旅遊」類別。另外，新加坡將為80歲以上、患有慢性病等高風險族群接種第2劑追加劑，防止出現COVID-19重症。（看完整報導）
中國吉林省連11天病例破千 疫情維持高峰未見反轉
吉林省12日以來連續11天單日新增本土病例超過1000，目前最高峰是14日新增本土病例4067例。根據中國國家衛生健康委員會數據，19日起長春市連續4天單日新增本土病例超過吉林市。22日長春市新增本土病例1979例，占吉林省當日新增本土病例近7成，疫情波及吉林市、長春市、延邊州等9個地級行政區。當地防疫官員指出，吉林全省疫情處於高峰，需加大力度盡快讓病例數下降。（看完整報導）
台灣插畫家波隆那個展遭中方打壓要求改國名 義議員批嚴重錯誤
台灣藝術家卓霈欣2021年奪得義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」，現於波隆那兒童書展舉行個展，立委黃國書24日指出，卓霈欣的個展遭中國打壓，被要求國名更改為中國台灣。文化部表示，書展主席得知中國的要求後也覺得不合理，但因當地省長要求，所以以塗銷Taiwan字樣方式處理。義大利執政黨眾議員迪馬尤得知後公開呼籲主辦方儘快更正「嚴重錯誤」，並稱台灣為獨立民主的共和國。（看完整報導）
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