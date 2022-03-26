鋒面接近天氣轉不穩定 降雨前暖熱台東飆35度以上

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（中央社台北26日電）中央氣象局指出，今天傍晚起鋒面通過及東北季風增強，各地天氣明顯轉不穩定，普遍出現陣雨或雷雨，西半部恐有局部大雨。未下雨前各地偏暖熱，台東有焚風發生機率、局部高溫35度以上。

氣象局表示，今天白天鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及東部山區也逐漸出現局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，傍晚起鋒面通過及東北季風增強，各地天氣明顯轉不穩定，普遍會出現陣雨或者是雷雨，特別提醒西半部地區有局部大雨發生機率，外出攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象局指出，白天偏南風至西南風，未下雨前各地偏暖熱，各地高溫可達29至33度，台東有焚風發生機率、局部高溫35度以上，多多補充水分及預防熱傷害，傍晚起鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，入夜後低溫約18至21度，其他低溫約22至24度。

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另外，氣象局提醒，今晚至明晨金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊；今晚至明日中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，海域活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境偏南風，南部地區擴散條件佳；中部以北空品區風速偏弱，擴散條件較差，稍易有污染物累積；傍晚起鋒面通過及東北季風增強，中部以北地區有雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質轉佳；宜蘭、花東、高屏空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。（編輯：郭諭儒）1110326