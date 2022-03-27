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逆風少年醒悟投身教職 吳自輝幫助學生知錯改錯

2022/3/27 11:32
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（中央社記者許秩維台北27日電）新北市達觀國中小學務主任吳自輝在國中時曾是學校的頭痛人物，因老師點化而醒悟，從逆風少年變教師的他，致力於幫助學生知錯、改錯，獲選教育家部落格人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，年輕時的吳自輝曾是學校裡的頭痛人物，整天成群結黨、打架鬧事，國三那年有同伴在某次激烈鬥毆中被捕，群體因此解散，當時茫然失措的吳自輝，被老師的一句話點醒。

「如果有一天你也被抓，就再也看不到家人與朋友了」，老師這句話讓吳自輝決心轉變，他在課業上急起直追，一路從五專機械科讀到大學，畢業後因緣際會當起補習班助教，體會教書之樂，並決定成為老師，投入教職的他，也不放棄任何一個在黑色邊緣遊走的孩子。

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「幫助人改變，關鍵在於取得信任」，吳自輝表示，逆風少年通常有痛苦的受傷經歷，要取得信任談何容易，就算孩子不斷犯錯，他仍選擇相信，他認為大人要容許孩子們犯錯，不要輕易貼標籤，並設法幫助孩子們知錯、改錯。

吳自輝提到，用整個村子的力量來教養孩子的時代已消失，現代家庭功能不完整，當孩子遇到問題時，身邊缺少可談話的長輩，因此他不斷提醒自己，要聆聽孩子內心的聲音，成為值得信任的大人，才能在關鍵時刻幫孩子一把。（編輯：張芷瑄）1110327

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