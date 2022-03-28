早安世界》本土增83例創9個月新高 大潭電廠工程群聚52人確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本土疫情近期有升溫趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，目前沒有4月鬆綁口罩禁令的規劃。圖為高雄港大港橋遊客。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本土增83例創9個月新高 大潭電廠工程群聚52人確診

國內27日新增83例COVID-19本土個案，創9個月來新高，其中有52例來自桃園市大潭電廠工程，基隆小吃店衍生的警察群聚案有19人，台東家庭、新北市樹林電子廠、高雄化工廠等群聚也有新的個案。大潭電廠工程因26日晚間有移工出現感冒症狀，後續篩檢驗出陽性個案共50人，另兩名確診者是非住宿移工與他的女友。受雇參與這個工程的大部分移工住在新竹縣的宿舍，每天搭交通車往返竹縣與桃園。（看完整報導）

出入夜店酒吧等娛樂場所須打3劑疫苗 口罩政策4月暫不鬆綁

中央流行疫情指揮中心表示，近期多數病例至少打滿2劑疫苗，以輕症為主，指揮中心呼籲民眾儘速完成接種，面對清明連假應「保持戒慎不恐懼」。至於指揮中心原本打算4月起鬆綁的口罩措施，指揮官陳時中表示，待這波本土疫情確定受到控制，境內口罩政策才會改變。另外，指揮中心要求出入全國夜店、酒吧、舞廳、理容院等特定娛樂場所者應接種3劑疫苗，落實實聯制，員工也須每週快篩。（看完整報導）

基隆警群聚全市950名警察採檢 林右昌居家隔離延長至10天

基隆27日增19例個案，其中有6名員警、3名二信中學學生，代表從小吃店衍生的群聚案累計27人染疫，市府安排全市950名警員及3350名二信中學師生篩檢。基隆市全部4個警察分局及市刑大都有員警染疫，警政署對此表示，已通令全國各警察機關落實防疫，並已責成刑事局和保安大隊優先支援基隆市警力。另外，市長林右昌曾脫下口罩與確診員警拍照，為求高規格防疫，林右昌居家隔離自3天延長至10天。（看完整報導）

中國海警船出沒黃岩島海域 菲律賓控影響巡邏艇航行

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊27日通報，一艘中國海警局船隻最近在有爭議的南海水域發生「近距離活動」事件，限縮了一艘在附近巡航的菲律賓海岸防衛隊船隻航行。當時菲律賓海岸防衛隊在黃岩島周遭進行海洋巡防行動。菲律賓外交部和中國駐馬尼拉大使館未立即回覆置評的請求。（看完整報導）

比特幣自動櫃員機台灣共25台 央行：注意加密資產詐騙

全球加密貨幣熱潮持續，Coin ATM Radar統計，目前台灣共有25台比特幣自動櫃員機（BTM），中央銀行警告說，加密資產詐騙已成為台灣3大投資詐騙類型之一。隨著BTM近年快速成長，雖然有簡單便利取得加密資產的優點，但受監管程度低、匿名性較高，在投資人了解較少的情況下，易淪為洗錢、詐騙等犯罪的工具。（看完整報導）

立陶宛朝野擬外交共識 對台灣關係預料只進不退

有鑑於在俄、中雙重壓力下，立陶宛對外事務有必要口徑一致、避免自亂陣腳。立陶宛朝野預計5月初在總統府發布外交與國防、國家安全政策共識，近日已展開協商。外交委員會主席安德利奇涅表示，相關文件將包含有關台灣的內容，立陶宛與台灣關係預期將「只進不退」。（看完整報導）

俄軍攻占北部城市遭群眾逼退 烏克蘭光復東北邊城

烏克蘭官方26日表示，烏軍已重新奪回東北部近俄羅斯邊界的城鎮托斯提也納。當地人口約兩萬人，是俄軍在2月24日入侵烏克蘭以來最早濫陷的城鎮之一，能將它奪回是烏軍重大斬獲。同時，烏克蘭北部斯拉夫蒂奇市一間醫院26日遭俄軍占領，市長並擄走，成千上萬居民因此湧上街頭抗議，把俄軍逼退到市區外圍，市長也安然獲釋。（看完整報導）

白宮國安顧問示警：俄羅斯可能入侵北約盟邦

俄羅斯入侵烏克蘭逾一個月，美國總統拜登26日嚴厲抨擊俄國總統蒲亭為「屠夫」，還說不能讓他繼續掌權，他也警告俄羅斯切勿侵犯北大西洋公約組織領土。拜登演說觸動俄羅斯敏感神經，白宮迅速澄清，拜登是指不能讓蒲亭對他的鄰邦或那個區域行使權力，而非尋求俄羅斯政權更迭。另外，白宮國安顧問蘇利文警告，俄國可能會把戰事擴大到烏克蘭境外，侵略其他東歐國家，美國已在協助波羅的海3國、波蘭、羅馬尼亞等北約盟邦備戰。（看完整報導）

上海單週感染人數破萬 社區難解封今起全市分兩區封控

上海過去一週的COVID-19本土感染者已突破1萬例。部分封控社區因為不斷延後解封時間，導致居民抗議高呼要解封。18日以來，上海對非重點區域開始「切塊式、網格化」的核酸檢測，這些居民一開始被告知封閉48小時採檢2輪，加上一天等待結果；然後突然接到通知要再篩檢2輪，有些人從期待「最多3天解封」，到發現「7天也解不了封」，心情轉為不耐或氣憤。而上海27日晚間又宣布將從28日凌晨5時起，將展開新一輪的全市核酸篩查，且封控區內將暫停地鐵等公共運輸。（看完整報導）

台灣首次送豬瘟類病毒上外太空 為研發疫苗藥物開路

國家同步輻射研究中心前後花8個多月，去年12月順利將豬瘟病毒送上外太空，為台灣首次將病毒顆粒送上外太空，經歷為期1個月的「長晶旅程」後已回到地球。國輻中心表示，地球有重力、溫度、濕度等因素會影響病毒晶體生成，送上外太空就沒有干擾因素，有助於病毒形成大顆完美晶體，為日後研發疫苗或藥物開路。（看完整報導）