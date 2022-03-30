學測卷未簽名 轉換60級分制比照分科測驗扣1級分

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（中央社記者許秩維台北30日電）大考中心今天表示，學測成績使用於分發入學管道採計時，將依分科測驗簡章相同違規條款扣分；學測成績由15級分制轉換為60級分制時，未於答題卷簽名只扣1級分。

指定科目考試自111學年度起改為分科測驗，大學入學考試中心今天公告分科測驗簡章，考試時間為7月11日至7月12日，7月11日考數甲、物理、化學、生物等4考科，7月12日考歷史、地理、公民等3考科。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，分科測驗與學測使用於分發入學管道採計的成績皆採60級分制，學測成績原為15級分制，使用於分發入學管道採計時，各科將轉換為60級分；學測成績用於分發入學管道檢定時，仍以15級分制的頂標、前標、均標、後標、底標為檢定標準。

成績計算方面，大考中心說明，分科測驗以各科到考的前1%考生成績計算平均原得總分後除以60，計算至小數點後第5位，第6位4捨5入，為該科級距；學測成績換算成60級分制時，以學測各科到考的前1%考生成績計算平均原得總分後除以60，計算至小數點後第5位，第6位4捨5入，為該科級距。

大考中心表示，分科測驗簡章違規扣減的分數，依指考扣分比例轉換，例如指考依不同違規扣2分、5分、7分、10分，轉換後對照分科測驗分別扣1級分、3級分、4級分與6級分。

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學測成績使用於分發入學管道採計時，若考生於學測應試時違規，將以60級分制計算考生該科的級分，依分科測驗簡章相同違規條款所訂扣減級分數。

以此類推，111學年度學測要求考生於答題卷欄位上簽名，有5766人次考生未依規定簽名而被扣1級分，當學測成績轉換於分發入學管道採計時，假設考生該科原得分數轉換為60級分制後可得47級分，再依分科測驗簡章規定扣1級分，考生實得46級分。（編輯：張芷瑄）1110330