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北市府：疫情升溫 有4萬多劑疫苗可預約

2022/3/30 12:40（3/30 13:31 更新）
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台北市副市長蔡炳坤（右）30日上午出席2022台北兒童月系列活動暨戶外教育安全指引發表記者會，與學童合影。中央社記者陳昱婷攝 111年3月30日
台北市副市長蔡炳坤（右）30日上午出席2022台北兒童月系列活動暨戶外教育安全指引發表記者會，與學童合影。中央社記者陳昱婷攝 111年3月30日
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，副市長蔡炳坤今天表示，疫苗預約系統將在下午5時關閉，還有超過4萬劑的量能可以預約，請民眾多多利用。

蔡炳坤今天上午出席2022台北兒童月系列活動暨戶外教育安全指引發表記者會後接受媒體聯訪，對於台北市的疫情現況，他指出，目前已知有一所高職及一所幼兒園有學生確診，另外還有兩所國小有老師確診，已經啟動相關防疫措施，該停課、採檢的都在進行。

蔡炳坤指出，這所高職確診的學生，因為家屬確診，昨天就被匡列居家隔離，因此昨天已經替同班級等40人採檢，結果都是陰性。

蔡炳坤進一步表示，台北市疫苗預約系統昨天重啟，提供4.9萬劑量能在下週施打，不過昨天一整天只有4700多人預約，還剩下超過4萬劑量能，顯示大家打疫苗的意願仍不高。

蔡炳坤說，有鑑於最近疫情稍微升溫，保護自己最好的辦法還是把疫苗打好、打滿，呼籲民眾在系統下午5時關閉前多多利用，若想打AZ疫苗，也可以自行上各大醫院網站預約特別門診。（編輯：李亨山）1110330

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