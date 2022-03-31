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東北季風增強北東雨北台轉涼 降雨愈晚愈明顯

2022/3/31 07:51
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（中央社台北31日電）中央氣象局表示，今天清晨各地低溫約20度至24度，白天起微弱鋒面將從台灣北部海面通過，緊接著東北季風增強，北部及東北部天氣稍微轉涼，白天高溫約24、25度。

花蓮、台東則不受影響，高溫仍有26、27度以上，中南部可以來到30至32度，到了晚上，北台灣的溫度會比清晨來得低，氣溫約17、18度，其他地方和清晨類似，溫度在20到24度。

降雨方面，迎風面北部及東半部的水氣從下午開始將明顯增加，降雨隨時間愈晚會愈明顯，外出請記得攜帶雨具備用，至於中南部則大多為多雲的天氣，只有山區有些局部短暫雨。

今天金門、馬祖及上午西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，清晨台中到台南、馬祖都有觀測到能見度200公尺以下的濃霧發生，交通往返請注意路況安全及航班資訊。

東北風明顯增強，今天下午起台南以北、花東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風、浪將明顯且快速增大；東半部（含蘭嶼、綠島）、中部以北沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天微弱鋒面通過北部海面，西半部風速稍弱，上午前桃竹沿海受背風渦旋影響，污染物濃度易上升；午後東北季風增強，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於下風處，污染物仍易累積。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110331

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