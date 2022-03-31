清明連假前2天可能遇冷氣團 中部以北整天溼冷

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）4月2日至5日為清明連假，中央氣象局最新天氣預測，假期前2天可能有大陸冷氣團，中部以北整天溼冷並可能有大雨，連假後2天水氣減少，氣溫回升。

氣象局表示，今天白天北部及東北部天氣稍轉涼，高溫約攝氏24度、25度，中南部仍可達30度以上，迎風面北部及東半部的水氣從下午開始將明顯增加，降雨愈晚愈明顯；明天東北季風再增強，北部及東北部白天高溫降至20度以下，中南部及花東也較前一天涼，只有南部相對暖，北部及東半部降雨持續。

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氣象局預測，清明連假前兩天，也就是4月2日、3日，東北季風持續增強，有機會達到大陸冷氣團等級，配合華南雲雨區東移，中部以北及東北部整天溼冷，白天及夜晚平地低溫都只有14度左右，其他地區天氣也偏冷；各地都有機會下雨，中部以北及東北部降雨較全面，可能有局部大雨，北部及東北部的雨勢較持續，南部及花東為局部短暫雨。

清明連假後2天的天氣將好轉，氣象局預報，4月4日起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖；水氣逐漸減少，東半部及北部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，5日氣溫再回升，且全台有陽光。（編輯：陳仁華）1110331