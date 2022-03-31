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北市疫情 黃珊珊：2校有狀況

2022/3/31 12:19（3/31 21:41 更新）
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台北市副市長黃珊珊（右）31日出席關渡自然公園自然中心關渡自然展開幕活動時指出，31日會有2所學校出現COVID-19確診，包含30日的世新大學及一所文山區的學校，確診學生Ct值都低，正在疫調及查傳播鏈。中央社記者徐肇昌攝 111年3月31日
台北市副市長黃珊珊（右）31日出席關渡自然公園自然中心關渡自然展開幕活動時指出，31日會有2所學校出現COVID-19確診，包含30日的世新大學及一所文山區的學校，確診學生Ct值都低，正在疫調及查傳播鏈。中央社記者徐肇昌攝 111年3月31日
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（中央社記者陳怡璇台北31日電）北市副市長黃珊珊今表示，今天會有2所學校出現COVID-19確診，包含昨天的世新大學及一所文山區的學校，確診學生Ct值都蠻低，正在疫調及查傳播鏈。

台北市副市長黃珊珊今天出席關渡自然公園自然中心關渡自然展開幕活動，接受媒體聯訪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現狀。

黃珊珊說「今天還會有2所學校有狀況」，包含昨天有確診者的世新大學及今天一所文山區的學校，正在疫調並將同班同學停課、採檢，全校可能擴大採檢。

黃珊珊表示，確診學生Ct值蠻低，還在查感染源及傳播鏈，有可能是家戶傳染，但無法一下子斷言。不過北市現在還算是沒有大規模群聚，多為外縣市感染，疫情現況比其他地方好一點。

黃珊珊說，中央疫情政策目前看起來沒有大規模管制，北市也在觀察狀況，任何風吹草動都可隨時調整SOP。（編輯：李亨山）1110331

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