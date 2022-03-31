北市公布2確診者足跡 含捷運、中崙市場等
2022/3/31 19:48
（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市衛生局今天晚間公布2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案的足跡，包含捷運、中崙市場、微風超市等，提醒民眾注意。
台北市衛生局晚間表示，案23374曾到過中崙市場、嘉麗服飾、翁英哲耳鼻喉科等；案23390則曾搭乘捷運，並到過鴨肉扁土鵝專賣店、7-11東崙門市、時代國際英日韓語東區校、林青穀家庭醫學科診所及微風超市等。
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衛生局說明，案23374為居住在松山區的50多歲女性，為印尼籍家庭看護工（案23064）及其40多歲雇主（案23065）的家人，Ct值16，已匡列7人居家隔離；案23390為居住在萬華區的40多歲男性，曾參加台中婚宴，Ct值29。
衛生局指出，相關足跡已通知場域進行清消，提醒民眾若有相同足跡請進行自我健康監測。至於就讀文山區某大學的案23275，由於還在疫調、釐清中，足跡將於明天公布。（編輯：張銘坤）1110331
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