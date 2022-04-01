下週汽柴油估各降2、3角 中油持續吸收漲幅

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中油預估4日凌晨零時起，汽柴油價格每公升將調降新台幣0.2、0.3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北1日電）俄烏戰爭爆發至今，國際油價居高不下，中油持續啟動油價平穩雙機制吸收漲幅，預估4日凌晨零時起，汽柴油價格每公升將調降新台幣0.2、0.3元。

如依預估，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升31元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.8元。

美國能源情報署（EIA）公布數據顯示，截至3月25日當週，美國商用原油庫存較前一週下降345萬桶，國際油價應聲上漲；不過，美國總統拜登昨天宣布史上大規模釋出戰略儲油，並要求石油公司加強鑽井來提升供應量，國際油價漲跌互見。

根據中油浮動油價公式，累算至3月31日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶110.37美元，較上週115.38下跌5.01美元；新台幣兌美元匯率為28.681元，較上週28.559元貶值0.122元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲3.4元，柴油調漲4.7元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，以95無鉛汽油為基準，每公升超過32.5元時，由中油吸收一半漲幅。

因此，預估28日凌晨零時起，汽柴油價格每公升可能調降0.2、0.3元。（編輯：潘羿菁）1110401