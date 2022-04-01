基隆類普篩 王必勝：先送給市府20萬試劑

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（中央社記者沈如峰基隆1日電）中央流行疫情指揮中心將對基隆36萬人展開「類普篩」。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝今天說，「類普篩」尚未確定何時上路，但會先送20萬試劑給基隆市府。

基隆市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，王必勝今天上午繼續到基隆市政府，與市府團隊討論防疫事宜。

媒體詢問，「類普篩」快篩試劑屆時要如何發放。王必勝說，針對「類普篩」，基隆市府團隊昨天一整天做了很多準備，市府會透過既有的管道，不管是學校、民政、社團的系統都有討論到，今天會再討論一次。

王必勝表示，目前快篩試劑發放管道比較沒有考慮到診所系統，診所畢竟是看病才去，以學校、民政、社團的系統發放速度比較快，是否還有其他方法，今天還會再討論，基隆市政府重視市民感受，如果發現是陽性會告訴市民「快篩陽不等於真的確診，還要PCR確認」。

至於目前基隆防疫工作有無瓶頸？王必勝說，這沒有所謂的瓶頸，中央和地方密切合作，目前依照原先規畫朝兩大方向進行，第一個是原先找到的個案及新產生的確診案，相關匡列隔離繼續進行；第二是社區篩檢站持續篩檢，迅速斬斷傳播鏈，讓擴散速度不要太快。（編輯：李錫璋）1110401