台中婚宴傳播鏈累計21人確診 2人聯繫中

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中婚宴傳播鏈，台中市政府匡列184人，目前173人完成篩檢，累計21人為陽性，2人陸續聯繫中。因有確診者足跡，台中新光三越以及三井outlet購物中心昨閉店清消，今天上午均已恢復營業。

台中婚宴傳染鏈疫情延燒，台中市衛生局今天統計，婚宴傳染鏈匡列184人，有173人完成PCR篩檢，累計21人為陽性，132人為陰性，其他仍在檢驗中。但184人中有2人陸續聯繫中。台中市政府下午3時將召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

台中市政府透過文字稿指出，國家歌劇院在3月26日有確診者足跡，通知進行清消，為求嚴謹防疫，市府要求歌劇院全館自3月30日下午3時至4月1日自主停業3天。4月2日上午11時30分開放公共區域，正常運作。

至於同樣有確診者足跡的林酒店，市府觀旅局表示，要求旅館全館自主停業1天，徹底擴大全面清消，林酒店3月25日晚上委由專業環保公司進行全館清消，3月26日下午環保公司再次進場擴大全面清消。觀旅局今天上午派員至林酒店勘查，確認清消報告及作業有落實，經勘查合格，同意今天中午12時起恢復營業。

新光三越台中中港店昨天自主停業清消，市府收到完成清消證明，經發局表示，備查完成，今天可正常營業。小貝果托嬰中心沒有確診個案，依照中央防疫規定不用停托，社會局指出，謹慎起見要求托嬰中心今天停托一天，連假後下週三可恢復收托。（編輯：黃世雅）1110401