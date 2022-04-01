審視2050淨零碳排路徑 學界籲具體化、提7項建議

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）台大風險中心今天舉辦「淨零碳排路徑的理想與現實」座談會，肯定政府端出淨零排放路徑，並做7點建議，即聚焦產業技術轉型之外，應具體盤整產業問題，明確化綠能基載規劃等。

台大風險中心主任周桂田表示，台大風險中心針對產業轉型具體化與部門淨零排放路徑提出7點建議，首先，目前路徑多聚焦於技術面轉型，缺乏盤點與架構耗能、高碳排產業結構面問題，以細窺產業轉型的關鍵議題，並推動加速擺脫褐色經濟的發展。

其次，目前路徑有電力成長規劃，但缺乏具體能源效率與節約能源的政策及措施，建議增加綠能基載量能，強化地熱、生質能、海洋能、氫能的科研及可行性評估。第3，建議訂定電動車充電管理相關專法、條例。第4，除聚焦陸運交通工具，應提出海運業、航空業的具體因應策略。

第5，建議亟需進行環評修法，將氣候變遷與碳排放納入審查標準，並啟動相關政策環評、公開能源環境與資源資訊，另一方面，目前路徑缺乏整合性法律框架與配套管制工具，沒納入國土規劃法、空間計畫法思維。

第6，呼籲重視廣設科學園區，可能導致周邊土地與房價上漲，加劇青年購屋困難或居住不正義問題。第7，建議以短期碳費、中期能源稅（碳稅）來達到抑制碳排與驅動創新，並成立公正轉型基金進行社會再分配，可仿照蘇格蘭成立公正轉型委員會運作。

前環保署長魏國彥呼籲具體化每種再生能源的來源。中央大學資電學院院長林法正建議強化智慧電網的運用，以及政府科技計畫宜投入研發，以因應綠電無法調度的問題。

中華大學企管系特聘教授許志義提議開放市場，鏈結另類電業，參照先進國家制度，藉由共享經濟確保穩定供電；以及電力投資與規劃至少跨越10年，相關機關應超越選舉期程，每年定期公開白皮書、與各界利害關係人對話；並成立「獨立」管制機關運作。

出席座談會學者還包含台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍、台大先進公共運輸研究中心主任張學孔、中研院經濟所兼任研究員蕭代基、電電公會淨零排放路徑圖工作小組顧問林江財等。（編輯：陳政偉）1110401