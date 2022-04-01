朱先仙辦繪畫個展 用柯夢波丹雞尾酒闡述人生

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東海大學文學院教師朱先仙熱愛藝術，1日起在台中全安堂台灣太陽餅博物館舉辦「柯夢波丹」個展，將人生的甘甜苦楚，以就像品嚐一杯品嚐雞尾酒的感受闡述。中央社記者蘇木春攝 111年4月1日

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（中央社記者蘇木春台中1日電）東海大學文學院教師朱先仙，今天起至30日，於「全安堂」台灣太陽餅博物館舉辦「柯夢波丹」個展，將人生的甘甜苦楚，用就像品嘗一杯品嚐雞尾酒的感受闡述，表現出都會女性摩登時尚

朱先仙16歲隻身前往加拿大、美國，展開學習旅程，並於英國取得「語文碩士」，她自幼喜愛藝術、文學，畫作深受中國藝術界的「留法三劍客」趙無極與朱德群、吳冠中影響。她回台後，除2006年起於東海大學教授外語，更自創服飾品牌，對於藝術持續鑽研。

朱先仙自4月1日至30日，首度在「全安堂」台灣太陽餅博物館2樓展廳舉行「柯夢波丹」繪畫個展，今天舉辦開幕活動，策展人戴誼、台中市文化局副局長曾能汀、台灣太陽餅博物館執行長陳瑛宗等人皆出席。

朱先仙接受媒體聯訪時表示，生活即是她藝術創作的靈感來源，甘甜苦楚各種感受詮釋，在理性的框架下，用感性來釋放出壓抑的靈魂；「柯夢波丹」闡述粉紅色調雞尾酒的慵懶微醺，酸甜苦澀後勁十足，正是本次希望帶給讀者閱圖感受。

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戴誼分享，朱先仙以畫作展現人生態度，展出的作品就如同品嚐1杯「柯夢波丹」雞尾酒，白橙皮的甜、檸檬汁的酸，與蔓越莓的特殊澀味，還有著伏特加酒強烈的後勁，而朦朧的粉紅色，更表現出都會女性的摩登時尚。

另外，展出的場地「全安堂」台灣太陽餅博物館，於前年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，由文化部補助老建築修繕經費整修後，提供展覽空間。陳瑛宗表示，希望將營業空間提供出來，透過定期展覽，將文化創意融入老餅店，吸引遊客更了解這座城市。（編輯：黃世雅）1110401

東海大學文學院教師朱先仙1日起在台中全安堂台灣太陽餅博物館2樓展廳舉行繪畫個展「柯夢波丹」，闡述粉紅色調雞尾酒的慵懶微醺，酸甜苦澀後勁十足，正是這次展出希望帶給民眾感受。中央社記者蘇木春攝 111年4月1日