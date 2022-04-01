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疫情16/300

疫情延燒 基隆學生畢旅與校外教學延期

2022/4/1 19:42（4/1 20:06 更新）
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基隆市長林右昌1日透過視訊會議表示，清明連假期間市府各機關單位與區公所都成立疫情應變中心，所有正副首長都需待命，隨時因應疫情變化（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年4月1日
基隆市長林右昌1日透過視訊會議表示，清明連假期間市府各機關單位與區公所都成立疫情應變中心，所有正副首長都需待命，隨時因應疫情變化（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年4月1日
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（中央社記者沈如峰基隆1日電）基隆市政表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市長林右昌今天與各校長開會後決定，校外教學及畢業旅行都延後辦理。

林右昌下午透過視訊會議表示，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關的案例有20例，但實際上是19例，有1例是宜蘭的案例，已經移出。這19案包含基隆小吃店與警察群聚案，還有校園及房仲等相關個案。

他說，連日來，基隆市無論是PCR篩檢或是快篩劑的發放，使用量都非常大，明天起又是清明連續4天假期，防疫工作不能停，物資更不能缺，預先配置防疫物資是必要的，感謝中央調度20萬劑快篩試劑送到基隆市政府備用。明天起4天連假，社區篩檢站也不休息，鼓勵民眾踴躍出來篩檢。

「防疫沒有休假日」，林右昌說，4天清明連假，市府各機關單位與區公所都已成立疫情應變中心，所有正副首長都需待命，同時要編組足夠輪班人力，隨時因應疫情變化。

林右昌也指出，全市籃球場延後到4月6日再開放；至於4月22日起即將舉辦的城市博覽會，目前還是照原本規劃在籌備，相關防疫工作原本就在計畫當中，但也會視疫情狀況滾動性檢討。（編輯：吳協昌）1110401

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