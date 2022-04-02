經濟與防疫並存 體育場館須提持續營運計畫

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（中央社記者陳至中台北2日電）COVID-19疫情持續，行政院長蘇貞昌2月底提出公私部門建立「經濟與防疫並存」的新模式，教育部近日發函運動場館業，要求員工100人以上業者須提出持續營運計畫，並建議設計代理制度。

蘇貞昌於2月24日在行政院會上宣布要建立「經濟與防疫並存」的新模式，要求各公私部門要有「防疫長」等主管防疫工作的專責人員，因應未來防疫適度鬆綁後的狀況。

教育部1日發函運動場館、游泳池，提供持續營運計畫範本，要求員工100人以上（含100人）的業者提出持續營運計畫，依照「零星社區感染」和「發生社區傳播」兩種狀況，提出持續營運風險評估及因應措施。少於100人的業者，可自行選擇是否制訂計畫。

教育部提供的營運計畫範本中，建議成立防疫專責小組，由總經理或部門主管擔任防疫長，主導防疫物資準備、衛生管理、人員健康監測、通報等工作。

運動場館的教練如果染疫或須隔離，往往會影響到消費者的權益。教育部建議訂出代理制度，隨時更新、擴充教練名冊。同時也建議加強線上支付、線上約課系統，減少場館中的人員接觸。

教育部也建議業者訂定異地、遠距辦公機制，以在出現確診狀況時，也能維持正常運作。對於茶水間、廁所、員工餐廳等人員接觸較頻繁的區域，則建議訂定分流機制，避免聚集。（編輯：陳政偉）1110402