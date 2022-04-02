男大生傳不雅影片拉票 世新送性平會議處

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（中央社記者陳至中台北2日電）世新大學籃球聯盟近日舉辦人氣球員投票，一名王姓學生靠散布不雅影片「換讚」，引起網路撻伐。校方今天表示，軍訓室確認屬實，已由性平會錄案，後續將研議懲處。

社群平台Dcard近日有網友貼文指出，世新籃球聯盟臉書（Facebook）粉絲專頁近日舉行人氣球員投票，一名參與的王姓男大生為增加「讚數」，竟散布不雅影片連結。該貼文引起網友憤恨不平，認為從韓國「N號房」事件以來，已有太多女性受害，已向世新大學校方等相關單位檢舉。

上述貼文在網路上引起熱議，自稱當事人的王同學後續留言，承認做了嚴重的錯事，也瞭解自己的愚蠢，已刪除文章，承諾會到學校和教官溝通，配合相關調查。

世新大學校方今天稍晚以文字回應中央社記者指出，學生濫用網路傳播不雅影片獲取按讚、人氣，軍訓室收到檢舉後，經聯繫當事學生「確認屬實」，已訓誡、告知應即刻下架影片，並約定面談輔導時間。

校方表示，學校性平會已錄案，啟動相關程序，後續將依性平會決議內容，決定懲處方式。

世新籃球聯盟也發出「官方聲明」，指上述王姓學生在網路上所做的非法行為，違反多條性別平等相關法則，已取消他的人氣球員投票資格，並革除在聯盟中的工作人員職務。世新籃球聯盟強調維護性別平等，嚴正譴責王姓學生散布不雅影片的惡行。（編輯：陳政偉）1110402