早安世界》東南水泥施工壓倒電塔 雙鐵上百班列車、逾12萬人受影響

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東南水泥施工壓倒電塔 雙鐵上百班列車、逾12萬人受影響

東南水泥承包商1日下午3時許因施工不慎壓倒高壓電塔，使高鐵左營站至台南站交通中斷。台灣高鐵緊急啟動台南至左營站間接駁，列車停駛約7小時後於晚間10時40分恢復通車，台鐵配合台電搶修，新左營－楠梓也斷電停駛2個多小時，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。交通部長王國材表示，將向東南水泥求償。高雄市政府表示，已勒令業者停業，將依建築、職安、空污等法規重罰，並將對東南水泥求償到底，台南市長黃偉哲也表達類似立場。東南水泥晚間發表聲明，對社會大眾道歉，並說日後將落實加強對承包商作業人員的管理。（看完整報導）

東南水泥承包商再出事 去年才因噴霧塔倒塌壓死工人

高雄東南水泥廠負責折除一座高塔的承包商1日下午因施工不慎壓倒高壓電塔，導致高鐵左營至台南站交通中斷。事發後市府勒令停工，並將工程負責人依公共危險罪送辦。勞工局也依職安法從重裁處新台幣30萬元罰鍰，環保局則依空污法開罰最重的500萬罰鍰。肇事的承包商炯德營造4個月前也發生類似意外，當時因拆除物不穩，導致怪手遭倒塌的噴霧塔掩埋，一名工人不治。（看完整報導）

楊勇緯擊敗歐、世錦賽雙金得主 安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠

楊勇緯頂著世界第一與東京奧運銀牌光環，1日在土耳其安塔利亞柔道大滿貫賽壓軸決賽，靠著過肩摔拿下的半勝奪冠，氣走2019歐錦賽與世錦賽雙金得主喬治亞名將奇赫維米艾尼。教練劉文等表示，楊勇緯的表現符合預期，「他已是世界級的選手」。此外，為楊勇緯披掛金牌的是受邀擔任大會頒獎貴賓的台灣駐土耳其代表黃志揚，他專程從安卡拉前往安塔利亞，與當地僑胞一起在比賽現場為中華隊加油。他告訴中央社記者，這是他第一次代表國家在國際賽事上頒獎給台灣選手，而且頒的就是金牌，這是他從事外交工作24年來最感動的一刻。（看完整報導）

本土增104例創新高 陳時中：防疫暫不升級

國內1日新增104例本土病例，遍及9縣市，基隆小吃店、中和某公寓、台中婚宴等群聚都新增超過10例，另外再增2起群聚，分別為花蓮慈濟急診護理師相關增6例、桃園電商群聚增22例。目前國內有20條傳播鏈感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫不提升防疫層級。另外，今年1月1日至3月31日國內累計本土個案共1266例，其中99.76%為無症狀或輕症患者，僅3例為中重度以上個案，多集中在高齡族群，指揮中心提醒長輩仍應接種第2劑及第3劑疫苗，以加強防護力。（看完整報導）

北市掃墓限人數、校外教學暫停 高市納骨塔室內停留限10分鐘

北市1日新增12例COVID-19本土案例，因應清明連假到來，北市管制掃墓活動，包括到納骨塔室內須分流和限制人流總量，治喪時禁用吹奏型樂器，樂隊人數限5人以下。此外，2日到15日暫停校外教學、畢業旅行、校慶等活動。新北市各風景區將實施人潮儀表板資訊。高雄市府也宣布，連假將對景點啟動人潮管制，納骨塔室內以每梯次10分鐘管制人流，並建議在戶外祭祖。（看完整報導）

國內線機票4/30調漲 各航線平均貴91元

國際油價飆升，民航局預告，國內線機票30日將調漲，各航線平均漲幅約4.6%，平均調漲新台幣91元。以台北至金門航線單程為例，立榮航空從2298元調為2445元，貴147元；華信航空從2276元調為2409元，貴133元。旅客如果以調整前的票價購買4月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價。（看完整報導）

俄軍疑擔憂輻射撤離車諾比 首度控領土遭烏克蘭攻擊

烏克蘭國家核電公司3月31日表示，占領車諾比廢棄核電廠的俄羅斯部隊多半已撤離，同時也提到俄國士兵可能是因擔心輻射開始醞釀暴動，暗示這可能是俄軍撤離的原因。烏克蘭官員表示，俄軍同時也帶走被俘的烏克蘭軍人，人數不明。另外，俄國媒體報導，俄羅斯靠近烏克蘭邊境的城市貝爾哥羅德一處燃料儲存設施1日有8座燃料槽起火，據稱是烏克蘭直升機越界空襲所致。消息如果屬實，代表這是烏方在遭到俄軍全面入侵以來，首次反擊俄國境內的目標。烏克蘭官方對此尚無評論。（看完整報導）

蒲亭簽令盧布支付天然氣匯率回漲 美封殺俄國最大晶片製造商

俄羅斯總統蒲亭已簽署命令，1日起「不友好國家」購買俄國天然氣須以盧布支付，否則合約將中止。盧布在俄國揮軍入侵烏克蘭後從80兌1美元重貶至120兌1美元，如今爬回到84兌1美元，接近戰前水平。另外，美國對俄羅斯實施新制裁，鎖定科技部門、規避制裁網路和所謂的「惡意網路行為者」，對象包括俄國最大晶片製造商、微電子產品製造和出口商Joint Stock Company Mikron。（看完整報導）

中國3月確診破10萬 上海封控外灘空無一人

中國3月COVID-19本土病例累計10萬3965例，波及29個省份，官方1日仍強調堅持動態清零，力爭在短時間內控制疫情。上海從3月28日起以黃浦江為界，分兩區先後封閉管控及核酸篩查，浦東完成核酸篩查後，4月1日起進入階梯式管控，有陽性感染者的單位或場所列為封控區，居民不能離家，其他地方劃為管控區或防範區，民眾活動受限制。浦西1日起展開核酸檢測，民眾禁止外出，昔日熱鬧的上海外灘、南京路步行街、延東立交空無一人，為史上首見。（看完整報導）

從漢姓就沒有原住民身分 憲法法庭判決違憲

現行原住民身分法第4條第2項規定，取得具原住民身分的父親或母親之姓，或傳統名字者，才能取得原住民身分。7歲吳姓女童等人聲請釋憲、爭取原住民身分，憲法法庭1日認為違反憲法保障原住民身分認同權及保障種族平等意旨，判決違憲，相關機關應於2年內盡速修法。原民會表示尊重司法，將依判決研處後續事宜。（看完整報導）