清晨冷氣團影響天氣冷 白天溫升東偶雨西晴朗

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（中央社台北4日電）中央氣象局表示，今天清晨受大陸冷氣團影響，天氣較冷，台南以北及宜蘭出現局部攝氏12到14度的低溫，請做好保暖的工作，高屏及花東低溫約16到18度，白天冷氣團減弱，氣溫將明顯回升。

北部及東半部高溫可以來到20至24度，中南部約25到27度，西半部日夜溫差較大，請多留意；水氣偏少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

今天上半天以前東北風仍明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門仍易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請注意安全；夜晚至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

冷空氣影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北東風，竹苗以北空品區位在迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，稍有污染物累積，空氣品質普通；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。（編輯：張銘坤）1110404