出生僅480公克2歲罹癌 少女挺過與媽媽創業追夢

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）今年13歲的黃玨縈出生時僅480公克，2歲時更被診斷罹患癌症，挺過人生2大難關的她，今天兒童節與母親一起發表共同創作、擁有5國專利的杯架，勇敢追夢的創業故事，感動許多人。

黃玨縈的母親是在安安十全婦幼診所院長黃富仁協助下，以人工受孕方式生下黃玨縈，母女2人今天在診所舉辦產品發表會，公開自行研發的專利杯架。

黃富仁說，黃玨縈母親人工受孕，原本是3胞胎，後因安全減為雙胞胎，但最後只有玨縈存活下來，且為24週早產，出生時僅480公克。經過治療照顧後，玨縈慢慢成長，沒想到又碰到癌症試煉，但母女堅強以對，不向命運低頭。

玨縈媽媽對中央社記者表示，玨縈在2歲時，發現罹患肝母細胞瘤，已逾10公分大，透過多次化療將腫瘤縮小，再開刀切除，經過約1年半時間治療，目前穩定追蹤中。

玨縈媽媽說，當年帶著玨縈頻繁進出醫院，經常手上大包、小包，還要推著掛滿各種用品的手推車，她想喝咖啡，又怕翻倒，因此有了研發平衡杯架的想法。

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母女2人今天發表共同創作的自有專利品牌水滴杯架，玨縈媽媽說，杯架已申請了5國專利，在嘖嘖募資平台有販售，並接洽各大銷售通路中。銷售部分收入將捐助兒童癌症基金會，幫助癌症兒童圓夢，也鼓勵癌童父母走出悲傷、不要氣餒。

黃富仁也與圓石禪飲董事長楊紘璋共同贊助50個水滴杯架，價值新台幣2萬5000元，將捐贈中華民國兒童癌症基金會，幫助其他的抗癌小勇士。（編輯：謝雅竹）1110404