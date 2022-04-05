解隔啟動基隆愛心篩檢 林右昌：不要政治化

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基隆市長林右昌（圖）因頒獎給確診員警居家隔離10天，5日解除隔離在基隆市政府接受媒體聯訪，對於媒體詢問為何在解隔同一天實施「全民防疫愛心篩檢」，他表示，不要政治化去想。中央社記者王朝鈺攝 111年4月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市長林右昌因頒獎給確診員警而居家隔離10天，今天解隔在市府受訪，對於媒體詢問為何在解隔同一天實施「全民防疫愛心篩檢」，他表示，今天上路已經很趕，不要政治化去想。

基隆市防疫愛心篩檢從今天起至9日共5天，對象為在基隆市設籍或居住的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，分批發放13萬570劑居家快篩試劑，在各區里活動中心或社區活動中心供民眾領取，採自願篩檢。

林右昌因短暫接觸COVIE-19（2019冠狀病毒疾病）確診員警而居家隔離10天，期間快篩和核酸PCR檢驗都陰性，今天解除隔離一早就到市府辦公。

媒體詢問為何會選在解隔這天啟動愛心篩檢，林右昌回答，不要什麼事情都政治化去想，從衛生福利部長陳時中提出類普篩想法，一直到今天啟動其實時間非常短。

林右昌說，市府希望能把執行配套想清楚，參考很多批評意見和醫療、感染專家建議，包括參與人口數要達到一定比例，數據才會有一定意義。另要考量後勤能量等非常多的配套，不要想說拿到試劑就沒事，必須確認一切細節沒有問題才能上路「其實今天上路已經很趕」。

他指出，現在正在執行的計畫第1個重點是加強民眾自主監測能力，大家都提到國外情形，國外使用快篩試劑每個星期監控自己的健康是非常普遍，不過台灣因為清零政策做的非常好，從民國109年疫情到現在基本上社會環境就是清零狀態，國人不太會去監測自己健康。

他接著說，第2點是希望能為邁向國際接軌做好準備，畢竟大家已經「關」了2年多，心理上和相關配套可能還沒準備好；第3點是找出社區感染源頭，第4點才是希望能夠「用快篩取代PCR核酸檢測，用檢驗取代隔離」。希望基隆的嘗試能夠有成果因為對大家都有利。

對於有公務員被要求強制快篩，他強調，昨天公布對象中有「關鍵基礎設施人員」，因為必須確保政府運作，包括相關中央、地方機關和單位，是整個國家機器運作最重要部分，公務員當然要做好健康管理，公務員領國家、領人民的薪水，有責任要把自己的健康顧好，讓政府機器能運作，不會強迫公務員一定要做，但相信公務員素質很高會有很高比例做快篩。

林右昌並說，去年很多人主張要普篩，陳時中沒有照做，現在時空背景完全不一樣，陳時中之前沒有照著大家意見普篩，現在批評基隆正在執行的計畫真的是沒有必要。

談到居家隔離期間，林右昌說，這幾天反而比較忙，隔離這10天以來，每天工作時間大概18至19小時，瘦了3至4公斤。

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回想那段時間，他說，每天大概凌晨3至4時才休息，早上8時起來看資料，9時開內部討論，下午1時再開一次防疫會議，下午3時舉行防疫記者會，每天疫調大概深夜11時會有一波，凌晨1時30分會有另一波，把所有疫調看完後再與同仁討論，最早大概凌晨3時睡覺。

林右昌說，大家都關心全民防疫愛心篩檢，他覺得大家應該祝福，也希望能有一定成果和成功，這個計畫是他親自擬定，大家不要跟去年很多人提的普篩混在一起，他每天工作到這麼晚，其實都在想台灣下一步防疫政策到底要往哪裡走。（編輯：陳清芳）1110405