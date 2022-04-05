花蓮增10本土 衛生局：餐飲破口短期案例將續增

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮縣今天新增10例COVID-19確診者，衛生局長朱家祥說，由於餐飲脫口罩增加風險，初期可能確診數會持續增加，但呼籲鄉親毋須過度擔心，踴躍接種疫苗、嚴格做好防疫措施。

花蓮縣政府下午召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息，衛生局長朱家祥說，新增的10例，疫調結果分為3部分，分別是慈濟醫院感染、染疫的7-11便利商店員工相關聯及與外縣市確診者有接觸史的案例。

花蓮慈濟醫院因為照護一名確診的外縣市2歲幼童案23740而導致院內感染，有2名醫師、3名護理師確診及精神科病房4名病人染疫；先前案23649小兒科教授，他的2個學生和1名同事都是今天新增案例，其中1名學生為案24933是巴基斯坦籍的男學生，Ct值11.7，但足跡僅在校內。

另有4個案例，疫調源頭研判是昨天公布案24686的7-11便利超商男員工，都是20多歲年輕人，都曾在調酒館或美式餐廳足跡重疊。朱家祥說，因為餐飲相關場所會脫口罩，染疫機會大增，除已發出細胞簡訊呼籲篩檢外，也會對此類場所嚴格稽查，要求做好防疫措施。

在此4個案中的案24935就是收到細胞簡訊後，至快篩站快篩陽性，再做PCR陽性確診。

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還有2例是世新大學學生回花蓮掃墓，因與確診同學有接觸史被匡列，在花蓮居隔時被驗出陽性，其中案24872在花蓮還發生車禍，到過衛生福利部花蓮醫院急診室、花蓮警分局自強派出所。另有一例是從基隆回花蓮掃墓的案24876，Ct值17.1。

朱家祥指出，因今天新增10個案而匡列128人，自主健康管理38人，篩檢166人，環境消毒63處，由於足跡多，估計確診個案會陸續出現，衛生局會嚴謹疫調、快速匡列、擴大篩檢，鄉親不用過於擔心害怕。（編輯：李錫璋）1110405

（花蓮縣政府提供）

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