更多編輯台推薦新聞：
中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場
國際

中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮增10本土 衛生局：餐飲破口短期案例將續增

2022/4/5 16:37（4/5 18:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣5日新增10例COVID-19確診者。圖為花蓮市清消作業。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月5日
花蓮縣5日新增10例COVID-19確診者。圖為花蓮市清消作業。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮縣今天新增10例COVID-19確診者，衛生局長朱家祥說，由於餐飲脫口罩增加風險，初期可能確診數會持續增加，但呼籲鄉親毋須過度擔心，踴躍接種疫苗、嚴格做好防疫措施。

花蓮縣政府下午召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息，衛生局長朱家祥說，新增的10例，疫調結果分為3部分，分別是慈濟醫院感染、染疫的7-11便利商店員工相關聯及與外縣市確診者有接觸史的案例。

花蓮慈濟醫院因為照護一名確診的外縣市2歲幼童案23740而導致院內感染，有2名醫師、3名護理師確診及精神科病房4名病人染疫；先前案23649小兒科教授，他的2個學生和1名同事都是今天新增案例，其中1名學生為案24933是巴基斯坦籍的男學生，Ct值11.7，但足跡僅在校內。

另有4個案例，疫調源頭研判是昨天公布案24686的7-11便利超商男員工，都是20多歲年輕人，都曾在調酒館或美式餐廳足跡重疊。朱家祥說，因為餐飲相關場所會脫口罩，染疫機會大增，除已發出細胞簡訊呼籲篩檢外，也會對此類場所嚴格稽查，要求做好防疫措施。

在此4個案中的案24935就是收到細胞簡訊後，至快篩站快篩陽性，再做PCR陽性確診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

還有2例是世新大學學生回花蓮掃墓，因與確診同學有接觸史被匡列，在花蓮居隔時被驗出陽性，其中案24872在花蓮還發生車禍，到過衛生福利部花蓮醫院急診室、花蓮警分局自強派出所。另有一例是從基隆回花蓮掃墓的案24876，Ct值17.1。

朱家祥指出，因今天新增10個案而匡列128人，自主健康管理38人，篩檢166人，環境消毒63處，由於足跡多，估計確診個案會陸續出現，衛生局會嚴謹疫調、快速匡列、擴大篩檢，鄉親不用過於擔心害怕。（編輯：李錫璋）1110405

（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
延伸閱讀
清明連假期間 花蓮快篩站接種站不停歇
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族