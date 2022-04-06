吳德榮：西半部晴朗東部偶雨 週末上看30度

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象專家吳德榮今天表示，西半部持續晴朗穩定、東半部偶有局部短暫雨，明天東北季風略強，僅影響迎風面的北部地區雲量增、略有小雨；8日後氣溫持續回升，週末高溫上看30度。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉攝氏13度、新竹縣關西鎮13.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、清晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨；氣溫回升，白天北舒適、南微熱，夜間有「輻射冷卻」作用，清晨氣溫偏低，日夜溫差達15度，應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨，其他各地天氣沒有改變。

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吳德榮是到，8至12日西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨，氣溫逐日漸升，西半部白天暖熱，週末起北台灣高溫可升至30度以上，中南部更高達32度以上，早晚偏涼、日夜溫差大。

吳德榮說，各國模式持續模擬南海至菲律賓東方海域一帶，4、5天後，有熱帶擾動活動的跡象，但各模式皆有「不確定性」，故模擬的數量、位置、強度，皆有顯著差異；歷史資料顯示，「4月颱」直接侵襲台灣的機會非常低，是否會對台灣天氣帶來間接的影響，是未來觀察的重點。（編輯：李錫璋）1110406