高鐵母親節疏運加開10班列車 4/8開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）台灣高鐵公司今天宣布，5月6日至9日規劃母親節疏運，加開10班次列車，包括南下8班、北上2班，4月8日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵今天發布新聞稿，總計4天母親節疏運期，提供623班次列車的旅運服務；同時，為鼓勵大學生搭乘，特別於5月6日及9日，在既有大學生優惠班次外，再加碼提供12班次「大學生5折孝親優惠列車」。

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台灣高鐵請旅客多利用「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需車票；另「T Express行動購票」App日前已推出「智慧語音訂票」全新功能（使用時請更新至6.30以上版本），透過中文語音或文字輸入方式提出訂票需求，系統就會逐步引導旅客，在輕鬆對話間完成座位預訂。

台灣高鐵鼓勵民眾帶媽媽搭高鐵出遊，目前有多樣化旅遊產品可選擇，包括：高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭配飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程，以入住國旅最熱門的晶華酒店或福華飯店集團為例，5月底前於飯店官網訂房即享加購高鐵車票最低65折起優惠。（編輯：陳政偉）1110406