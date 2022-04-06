選手確診全中運缺賽恐影響升學 教育部允再研議

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（中央社記者陳至中台北6日電）國民黨籍立委林奕華今天說，全中運已有27名選手確診，影響升學權益，教育部卻只發給「參賽證明」，難保障升學權益。教育部長潘文忠答應會再研議相關規範。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠專案報告「大學合併之問題與檢討」，中國國民黨籍立委林奕華質詢時，問及近期COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情升溫，4月中旬的全國中等學校運動會（全中運）確定不延賽，選手若確診，恐影響升學權益。

林奕華表示，目前掌握新北市已有27名柔道選手確診，其中有7人是國中9年級，3人是高中3年級，無法參加全中運恐影響升學權益。她提到國中教育會考有補考、其他考試則有外加名額措施，全中運選手無法比賽，不是他們自己願意的，而是在集中訓練中被傳染，且多數無症狀。

林奕華提到，教育部體育署告訴學生，會發給「參賽證明」，但全中運和音樂團體比賽不一樣，「參賽證明」對升學沒有幫助，應該有更細緻的討論。

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潘文忠表示，對於確診考生，不論是入學考試、大規模的音樂比賽，都會提出因應措施。全中運的選手經過層層選拔，過去也有一些成績表現可做參照，會請體育署對參賽結果涉及升學的部分再研議。

潘文忠表示，去年疫情非常緊繃時，有很多選手也因無法參賽而衝擊升大學，體育署也曾有過相關規範，例如選手因疫情無法取得國外賽事成績時，大學該如何認定，將再深度研議相關因應。（編輯：陳政偉）1110406