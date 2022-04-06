潘文忠坦承大學公私併難 立委籲不該放棄

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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部長潘文忠今天表示，大學「公私併」較困難，涉及兩者法律地位不同、人事和會計制度差異等，學校間宜先合作，漸進整合資源。民進黨籍立委吳思瑤則呼籲「不該放棄」。

目前台灣已完成的10件大學合併案，都是公立大學與公立大學（8件），或私立大學與私立大學合併（2件），還未出現「公私併」。潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學合併之問題與檢討」，提出實務上的合併困境。

潘文忠指出，公私大學的法律地位不同，如進行全面性的組織合併，其中一方要改變現有法律主體性質。舉例來說，公立大學要先具備法人資格，較容易與私校合併。

另外，潘文忠也提及，公私大學的人事、會計制度等法規不同，主要在於台灣的公立大學，並非如國外一樣有法人的法律定位，連帶影響經營管理模式。

民主進步黨籍立委張廖萬堅質詢時指出，因應少子女化趨勢及考量大學的國際競爭力，教育部在大學合併上應有更積極作為。吳思瑤也認為，「公私併」雖然困難，但不該放棄，呼籲教育部持續研議公校法人化、私校公共化等議題，不要宣判「公私併」死刑。

潘文忠表示，目前包括中興大學與中山醫學大學、中山大學與高雄醫學大學，都有討論合併。教育部建議「先合作」，尤其中山、中興近期已開辦學士後醫學系，可與私校先從醫學資源合作開始著手。

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另外，無黨籍立委黃國書問及，前教育部長吳思華曾提及大學數量的政策目標，可能要消滅56所大學。潘文忠強調，不會以數量做管制，大學還是要先把目標弄清楚，確定合併後能提升競爭力，如果只是想拿資源，合併就沒有意義。

民進黨籍立委賴品妤也呼籲，學校合併後不該還是各走各的，沒有好好整合資源、提供學生更好的學習環境。教育部可以提供經費補助作為合併誘因，但一定要有相對應的監督機制，現在有些合併案像是「假情侶辦婚宴騙紅包」，教育部經費花的是人民納稅錢，不能放任。（編輯：謝雅竹）1110406