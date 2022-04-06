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疫情使數位教學需求增 110年1.6萬師參與工作坊

2022/4/6 16:44（4/6 16:51 更新）
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教育部自民國109年起補助各縣市辦理數位教學增能課程，統計110年度共有1.6萬名在職教師參與數位增能工作坊。圖為新竹縣教育局在瑞興國小舉辦的工作坊，教師實際操作討論，熟悉數位學習平台操作及課堂應用。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 110年4月6日
教育部自民國109年起補助各縣市辦理數位教學增能課程，統計110年度共有1.6萬名在職教師參與數位增能工作坊。圖為新竹縣教育局在瑞興國小舉辦的工作坊，教師實際操作討論，熟悉數位學習平台操作及課堂應用。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 110年4月6日
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（中央社記者陳至中台北6日電）COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情使數位教學需求大增，教育部統計110年度共有1.6萬名在職教師參與數位增能工作坊，結合數位科技，落實適性和差異化教學。

教育部今天發出新聞稿指出，於民國109年起補助各縣市辦理數位教學增能課程，強化教師的資訊應用能力，近年受到疫情影響，加上推動「班班有網路，生生用平板」政策，學校網路環境提升，學生也更有機會使用到行動載具。

根據教育部統計，110年共辦理1024場工作坊，其中許多縣市因疫情，採線上辦理。離島的連江縣、澎湖縣、金門縣，學校分布在大小島嶼，透過線上研究突破地理環境限制，讓各校教師同步參與增能。

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教育部指出，數位平台資源越來越多，教師結合實體和數位教學策略，可讓學生擁有更自主、彈性和個別化的機制，按照自己的進度提升學習成效。目前除了工作坊外，許多教師也自發組成專業社群，定期交流，共同分享如何將數位資源應用於課堂教學。

截至目前為止，全國已有5.4萬名教師參與數位增能工作坊，占全體的27%，教育部預計於111年度繼續辦理797場工作坊，鼓勵更多教師投入，為「後疫情時代」的多元教學模式做足準備。（編輯：陳政偉）1110406

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