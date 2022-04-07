竹縣新增7例 移工等3群聚案延伸及情侶疫調中

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新竹縣政府宣布7日新增7例確診案例，其中有2例為一對同住情侶，感染源仍在疫調中，相關公共場所活動史已完成消毒。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣政府表示，今天新增7確診案例，分別為台中婚宴延伸醫院群聚1例、大潭電廠宿舍3例，和關西營區群聚1例。另2例為一對同住情侶，感染源仍在疫調中。

新竹縣政府發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案25690為50多歲女性，是台中婚宴延伸醫院群聚中確診護理佐理員案25169同住家人；另案25692為泰國籍50多歲男性，與案25691和案25426為台灣籍60多歲、30多歲男性，3人均為大潭電廠新豐宿舍員工。

衛生局指出，案25425為20多歲男性，是關西營區軍人，為彰化縣案24999匡列居隔者，前天喉嚨痛，昨天採檢陽性確診。針對關西營區高風險人員均已匡列，共匡列居隔174人，自主健康管理42人，疫調持續掌握。

衛生局說，案25586與案25587為20多歲同住情侶，因身體不適就醫，經PCR採檢為陽性。2案公共場所活動足跡已完成消毒，感染源仍在疫調中。（編輯：方沛清）1110407