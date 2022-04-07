花蓮新增16例確診 美式餐廳群聚再添14例

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮縣今天新增16例COVID-19確診，其中14例感染源都是來自同一家美式餐廳，包含店員、慈濟醫院醫師、東華大學學生及海巡人員，縣府指出，已有向外擴散跡象。

花蓮縣政府下午召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息。今天新增16例，年齡介於9歲至42歲之間，居隔174人，自主健康管理155人；自3月31日至4月6日快篩5079人，陽性確診12人。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，經疫調足跡發現，有13例都到過「奧斯卡美式餐廳」用餐或是延伸接觸者，包含5例外溢個案，將持續追蹤匡列，控制疫情。

奧斯卡美式餐廳群聚持續擴大，花蓮縣衛生局要求休業10天徹底清消，業者於臉書粉絲團貼文指出，已聯絡消毒公司清消，全體員工皆隔離中，休業時間將持續至29日。

另一感染源頭為花蓮慈濟醫院，由於照護外縣市旅遊團確診2歲幼童案23740而導致院內感染，已造成2名醫師、3名護理師確診及精神科病房4名病人染疫，今天再增加1名慈濟大學學生案25710，曾於3月28日在慈濟急診室留觀，與案23740病床鄰近。

朱家祥指出，1名42歲宜陽軍艦軍人案25607，施打完3劑疫苗，確診前後皆在外縣市，因戶籍設在花蓮歸為花蓮新增個案，經疫調確認並無花蓮足跡。

朱家祥表示，部立花蓮醫院COVID-19快篩站持續開設，6日至8日上午9時至下午3時、9日至10日中午12時至傍晚6時，若有足跡重疊、有症狀者或接獲細胞簡訊者可前往篩檢。

朱家祥指出，18歲以上欲施打疫苗民眾，可於平日上班日期間至合約醫療診所、衛生所接種，隨到隨打，不需預約；六、日可至花蓮火車站前站出口接種。（編輯：黃世雅）1110407