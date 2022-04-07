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疫情137/300

台中新增4例本土確診 皆居隔陰轉陽無公共足跡

2022/4/7 16:38（4/7 18:46 更新）
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台中市長盧秀燕（左）7日下午公布中市新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，皆是接觸確診者後在居家隔離期滿前採檢轉陽性，都無症狀。中央社記者郝雪卿攝 111年4月7日
台中市長盧秀燕（左）7日下午公布中市新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，皆是接觸確診者後在居家隔離期滿前採檢轉陽性，都無症狀。中央社記者郝雪卿攝 111年4月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市今天新增4例COVID-19本土確診個案，台中市長盧秀燕表示，這4例都是因為接觸確診者在居家隔離期滿前採檢轉陽性，都無症狀，目前收治加強版集中檢疫所。

台中市政府下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧秀燕公布，台中市今天新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中2例是夫妻與台中婚宴群聚案相關；1例是逢甲大學女學生，曾與高雄確診者接觸；另1例是與花蓮醫療院所群聚案相關。

盧秀燕指出，4例個案均在匡列居家隔離中確診，未新增足跡與接觸者，近期全國疫情升溫，不容輕忽，呼籲市民持續落實防疫，保護自身與他人健康安全。

盧秀燕表示，這4例新增個案中，有2例是住大雅區的30多歲夫妻，2人均已接種2劑COVID-19疫苗，曾與婚宴群聚確診個案接觸共餐，3月31日被匡列居家隔離，採檢陰性後入住集中檢驗所。

她說，這2例在4月5日期滿採檢轉陽性，個案無症狀，目前收治加強版集中檢疫所，由於是在匡列居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。

至於確診的19歲逢甲大學女學生，盧秀燕指出，個案已接種2劑疫苗，3月26日與3名友人到高雄聚餐，與高雄確診個案接觸，3月30日被匡列居家隔離，採檢陰性後至集中檢疫所隔離。

她說，這名女大學生於4月5日期滿採檢轉陽性，個案無症狀，目前收治加強版集中檢疫所；個案於居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。

有關第4例個案，盧秀燕表示，這名42歲男性是花蓮慈濟醫院群聚確診個案的丈夫，他已施打3劑疫苗，一家人於3月27日至29日到花蓮旅遊，4月1日因妻子確診被匡列居家隔離，他4月1日、3日2次採檢都陰性。

她說，這名男性個案在5日出現喉嚨痛症狀，再次採檢陽性確診；個案在居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。（編輯：戴光育）1110407

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