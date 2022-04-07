更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 生活

國1造橋交流道增設案 政院核定全額補助23億元

2022/4/7 19:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣爭取增設國道1號造橋交流道及搭配苗14線聯絡道拓寬案，工程總經費由原估計新台幣8.7億元增加至23億元，苗栗縣政府今天指出，行政院已核定23億工程經費全額補助。

國道改採電子式收費後，原造橋收費站公務便道封閉，鄰近造橋地區居民需繞行頭份或頭屋交流道上下國道，造成地方不便。

苗栗縣政府自民國103年起透過中國國民黨籍立委陳超明爭取國道1號增設造橋交流道，行政院長蘇貞昌108年到苗栗視察交通建設，允諾支持並全額補助經費。

陳超明透過臉書（Facebook）發布訊息指出，昨晚接獲行政院秘書長李孟諺電話告知，國1增設造橋交流道及苗14線聯絡道拓寬案，總工程經費23億元已獲蘇貞昌核定通過，且免除地方政府配合款，全額由中央補助。

陳超明表示，國1造橋交流道將增設南下出口及北上入口2支匝道，感謝蘇貞昌體恤苗栗縣政府財政困窘，全額補助相關經費，避免地方因財政問題痛失發展契機。

對此，苗栗縣政府工務處長古明弘證實，今天已收到行政院核定函，23億元經費包含新建國道1號造橋交流道工程經費20億元，後續將由交通部高速公路局辦理執行。

另外，近3億元則是因應交流道開闢後車流增加，辦理苗14線聯絡道拓寬工程，縣府已完成規劃，經費到位後，即可送公路總局納入生活圈道路交通系統建設計畫推動。（編輯：戴光育）1110407

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載