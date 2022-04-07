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疫情112/300

苗栗縣1小三學童染疫 就讀班級停課10天

2022/4/7 20:54
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣政府晚間公布新增1例確診個案，為國小三年級男童，因與外縣市被通知採檢親戚有接觸史，且出現症狀，由家長帶往醫院採檢PCR陽性確診，就讀班級和安親班級停課10天。

苗栗縣政府透過新聞稿表示，這名個案為就讀縣內某國小三年級，男性10歲，CT值19.5，案號待由中央流行疫情指揮中心統一公布。

衛生局疫調指出，個案於清明連假與外縣市親戚有接觸史，昨天因親戚被通知職場採檢，且男童出現肌肉痠痛、發燒及全身倦怠症狀，家長警覺今天上午帶他到醫院就醫快篩為陽性後再採PCR，傍晚5時PCR陽性判定確診。

縣府防疫團隊即刻進行匡列、校園造冊等，並成立慈祐醫院PCR篩檢站進行擴大篩檢，校園及安親班已完成清消作業，目前疫調、匡列及採檢持續進行中。

縣府表示，依照疫情停課標準，學校有1名學生確診，該班級停課10天。男童所就讀班級及補習班、安親班的班級均停課10天，停課日期自今天起至4月16日，4月18日復課。（編輯：方沛清）1110407

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