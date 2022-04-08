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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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關島熱帶低壓恐成颱 研判直接影響台灣機率低

2022/4/8 08:38（4/8 08:45 更新）
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中央氣象局8日資料顯示，位在關島附近的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，不過直接影響台灣機率較低。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局8日資料顯示，位在關島附近的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，不過直接影響台灣機率較低。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中央氣象局觀測，位在關島附近的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，研判未來往日本移動機率最高，直接影響台灣機率較低。

根據氣象今天最新氣象資料顯示，這個熱帶性低氣壓位在關島南方海面，正以時速8公里速度向西北西移動，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象局說，這週南海至菲律賓東方海面為大低壓帶環境，有利熱帶系統發展，研判關島南方海面的熱帶性低氣壓，朝西北轉北往日本南方海面移動的機率最高，直接影響台灣的機率較低，氣象局將持續觀察。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」中說，最新各國颱風預報資料顯示，中央氣象局與日本氣象廳認為關島南方海面的熱帶低壓，要到明天清晨2時才會發展成颱風，美軍「聯合颱風警報中心」則認為目前已有颱風的強度。

吳德榮說，氣象局與歐洲中期天氣預報中心所模擬的路徑大致類似，颱風先往西北前進，5天後將減速、再受到「西風帶」的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。因4月台灣鄰近地區常受中高層「西風帶」盤據，宛如「金鐘罩」，大幅降低「4月颱」靠近台灣的機率；但是否會對台灣天氣帶來間接的影響，與其接近的程度相關，是觀察的重點。（編輯：李錫璋）1110408

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