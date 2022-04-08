疫情停課標準 潘文忠：和指揮中心研商盼下週調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北8日電）疫情升溫，學校停課標準受關注。教育部長潘文忠今天在立法院受訪表示，教育部蒐集各方意見，也會與中央流行疫情指揮中心共同研商，希望在下週能夠對疫情的停課標準做出調整。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席並備質詢。潘文忠會前回應媒體詢問關於疫情停課標準。

潘文忠指出，到昨天下午為止，全國共有139所學校因為有疫情採取預防性或全面性停課。

關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防治，潘文忠說，教育部持續注意，並蒐集地方政府和相關第一線工作人員意見，目前正密集會商，也會與中央流行疫情指揮中心共同研商，希望在下週能夠針對疫情的停課標準再做滾動修正。

談及停課標準修正方向，潘文忠指出，注意師生健康，兼顧學生學習權益，也包含家長照顧孩子，教育部會多面向整理相關意見，再將原來的防疫標準和指引，與中央流行疫情指揮中心做最後確認，然後發布提供各縣市學校做為防疫指引。

潘文忠表示，目前疫情一直變動中，全國性的停課標準也因為現在疫情防治政策有必要滾動修正，讓學校有所依循，教育部與地方政府教育局處密切保持聯繫，希望以最適切方式，兼顧學生受教權益，維護學生和教師的健康。（編輯：翟思嘉）1110408