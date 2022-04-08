桃園再增25例本土 鄭文燦：規劃輕症在家居隔

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市長鄭文燦今天表示，截至上午已知新增25例COVID-19確診，多為居隔範圍。市府將針對輕症在家居隔政策進行規劃，並先啟用1家加強版防疫旅館。

鄭文燦上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後表示，截至今天上午8時，桃園市新增25例本土個案，大部分都是匡列、居家隔離範圍確診。

鄭文燦表示，今天針對中埔國小採檢72人皆為陰性；龜山某科技廠商因為有移工確診，擴大採檢122人皆為陰性，另有同棟宿舍移工38人居隔中；八德區公所採檢189人皆為陰性；詳細疫情將在下午說明。

鄭文燦說，未來針對學校的停課標準，將配合中央新的規範進行；鼓勵國中生、高中生施打第2劑疫苗，規劃送樂天桃猿隊的球賽門票，打完過了14天可以去看球賽，也鼓勵學生家長多施打疫苗。

鄭文燦表示，針對長者施打疫苗專案，4月15日起，60歲以上長者（原住民50歲），將安排社區接種站，並以免費愛心計程車接送，1至3劑都可以接種，送700元禮券和1包愛心好米。

鄭文燦說，配合中央的輕症在家居隔政策，相關規劃和準備工作，包括請衛生局和醫院做好責任分區、遠距醫院的實施方式；民政局和區公所成立輕症在家居隔的服務中心，送防疫關懷包，有購物需求等也由區公所協助。

至於採檢、就醫需求，由消防局和交通局以救護車或防疫車隊協助，不外出規範由警察局協助，環保局則負責廢棄物清運。針對加強版防疫旅館，將先啟用1家，請衛生局和觀旅局擇定適宜旅館，未來將以重症求清零、積極管控輕症為目標。（編輯：唐聲揚）1110408