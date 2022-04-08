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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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國際油價居高不下 估下週汽油不調整、柴油漲1角

2022/4/8 14:54（4/8 15:03 更新）
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中油連續數週啟動油價平穩雙機制吸收漲幅，預估11日凌晨零時起，汽油價格不調整，柴油每公升調升新台幣0.1元。（中央社檔案照片）
中油連續數週啟動油價平穩雙機制吸收漲幅，預估11日凌晨零時起，汽油價格不調整，柴油每公升調升新台幣0.1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北8日電）俄烏戰爭尚未停歇，國際油價居高不下，中油連續數週啟動油價平穩雙機制吸收漲幅，預估11日凌晨零時起，汽油價格不調整，柴油每公升調升新台幣0.1元。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升31元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.9元。

俄烏戰爭持續延燒，沙烏地阿拉伯藉俄國原油出口受阻，大幅調漲銷往亞洲原油訂價，國際油價持續高檔盤旋。根據中油浮動油價公式，累算至4月7日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶102.88美元，較上週108.96下跌6.08美元；新台幣兌美元匯率為28.799元，較上週28.685元貶值0.114元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲2.2元，柴油調漲3.5元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此，預估11日凌晨零時起，汽油價格不調整，柴油每公升調升新台幣0.1元。（編輯：張均懋）1110408

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