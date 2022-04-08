更多編輯台推薦新聞：
上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊
兩岸

上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情79/300

北市公布確診者足跡 忠孝SOGO、華山與夜店入列

2022/4/8 17:40（4/8 18:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市衛生局公布COVID-19確診者足跡，包含SOGO百貨台北忠孝館、華山文化園區、M男模會館、第一果菜批發市場等；另曾去過歌手張惠妹演唱會的2確診者足跡也一併曝光。

台北市衛生局今天公布案24831、25120、25195、25252、25306、25365、25369、25378、25818及夜店案25615、25908、25975於台北市公共場域足跡。

這些足跡包含富德公墓20區、第一果菜批發市場、華山1914文化創意產業園區華山紅磚區、SOGO百貨台北忠孝館等，以及多間夜店、酒吧、音樂餐廳，例如M男模會館、Al GAGA LOUNGE BAR、Klash Taipei、IKON紅洋蔥音樂餐廳等。

此外，曾至歌手張惠妹演唱會的2名確診者足跡也一併公布，分別為微風南京店橫濱牛排、西湖市場、藝苑美髮沙龍等。

衛生局提醒，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，務必先使用家用快篩試劑檢測，確認檢測陰性並休養至無症狀，再返回工作崗位，落實生病不上班不上課。（編輯：戴光育）1110408

瀏覽更多照片
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀