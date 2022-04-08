北市公布確診者足跡 忠孝SOGO、華山與夜店入列

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市衛生局公布COVID-19確診者足跡，包含SOGO百貨台北忠孝館、華山文化園區、M男模會館、第一果菜批發市場等；另曾去過歌手張惠妹演唱會的2確診者足跡也一併曝光。

台北市衛生局今天公布案24831、25120、25195、25252、25306、25365、25369、25378、25818及夜店案25615、25908、25975於台北市公共場域足跡。

這些足跡包含富德公墓20區、第一果菜批發市場、華山1914文化創意產業園區華山紅磚區、SOGO百貨台北忠孝館等，以及多間夜店、酒吧、音樂餐廳，例如M男模會館、Al GAGA LOUNGE BAR、Klash Taipei、IKON紅洋蔥音樂餐廳等。

此外，曾至歌手張惠妹演唱會的2名確診者足跡也一併公布，分別為微風南京店橫濱牛排、西湖市場、藝苑美髮沙龍等。

衛生局提醒，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，務必先使用家用快篩試劑檢測，確認檢測陰性並休養至無症狀，再返回工作崗位，落實生病不上班不上課。（編輯：戴光育）1110408