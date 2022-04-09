北科大出現第2名學生確診 全校遠距教學到4/13

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（中央社記者陳至中台北9日電）台北科技大學出現第2名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校方在網站宣布，全校即日起實施遠距教學到13日。

北科大昨天晚上公告，繼4月5日第1名學生於居家隔離期間確診後，昨天晚間獲知有第2名學生確診。

校方指出，考量第1名確診個案受影響師生自主健康管理期間為是3月31日至4月13日；第2名個案受影響師生則是4月7日至4月20日，重疊期間為4月7日至4月13日。北科大防疫小組決議自即日起至4月13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學。

校方表示，進修部會比照辦理，EMBA桃園分班維持實體授課。校園已第一時間完成環境消毒，提醒師生留意自身身體狀況，關注防疫專區最新公告，落實勤洗手、戴口罩、保持社交安全距離等防疫衛生措施。

教育部長潘文忠昨天在立法院表示，目前正蒐集地方政府和相關第一線工作人員意見，希望在下週對疫情的停課標準再做滾動修正。北科大表示，教育部如果在上述遠距教學期間公布更新的停課標準，學校會立即配合進行相應的滾動修正。

教育部現行停課標準，大專校院為1名師生確診，所修（授）課程停課；有2名師生確診，則該校（校區）停課。停課期程為10天，縣市可以有更嚴格的規範，包括採預防性停課。（編輯：李錫璋）1110409