嘉義縣新增9例確診 精忠營區7新兵累計16人

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（中央社記者黃國芳嘉義縣9日電）嘉義縣今天新增9名COVID-19確診個案，包括精忠營區居隔中陰轉陽7名入伍新兵，全案已累計16人確診；另2例個案為其他縣市確診者接觸者，匡列隔離中確診，已送醫治療。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，今天新增9名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案中，精忠營區居隔中陰轉陽7例，分別為案26520、案26785、案26786、案26787、案26788、案26789、案26790，均為同梯入伍新兵，全案累計共16人確診。

另新增2例確診，案26677因3日至6日於外地旅遊，經匡列為接觸者後，以防疫巴士專車送返家中居家隔離，第1次PCR採檢陰性，8日出現咳嗽等症狀，衛生局安排PCR採檢陽性確診。

另1例中央尚未編案號，4日與案25431在其他縣市KTV唱歌匡列居家隔離，昨天快篩陽性，經衛生局安排PCR採檢陽性，以上2例皆於居隔中確診，均送醫治療。

嘉義縣長翁章梁表示，今天公布9例，包括精忠營區7例，為昨天針對隔離中新兵371人加強快篩，結果364人陰性、7人陽性，7人經PCR採檢後確診，全案累計16人，所幸外假人員194人篩檢結果皆陰性。

翁章梁指出，另2例均為隔離中確診，民眾無須擔憂。（編輯：郭諭儒）1110409