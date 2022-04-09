中市確診者足跡 曾到燒肉店、早餐店等
2022/4/9 16:26（4/9 17:20 更新）
台中市政府9日公布確診者足跡，包含燒肉店、早餐店、餐飲店等地。（台中市政府提供）
（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市政府今天新增7例本土確診個案，並公布確診者足跡，包含燒肉店、早餐店、餐飲店等，另新社家族的北部確診親戚和案26518有足跡重疊，市府懷疑因此染疫。
台中市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，盧秀燕表示，除昨天先公布3例無全國案號，另有4例本土確診案例，共新增7例。為朋友、沙鹿國中生、花蓮醫療院所群聚案的家人。
市府也公布了案26518、26519的公共足跡，包括西區燒鳥串道－串燒居酒屋向上北店、廣三SOGO牛角日本燒肉、春水堂朝富店、南區寶嘉早餐店、屈臣氏興大門市等多個足跡點，已通知相關場所清消。
衛生局長曾梓展表示，因新社家族傳染的北部確診親友，也曾到廣三SOGO牛角日本燒肉，和案26518有足跡重疊，高度懷疑是否因此接觸染疫，已匡列廣三SOGO牛角日本燒肉8名員工，通知場域清消。（編輯：黃世雅）1110409
（台中市政府提供）
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