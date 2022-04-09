宜蘭增10確診者 9例屬家庭聚餐衍生染疫

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宜蘭9日增10例COVID-19確診個案，當中包含清溝國小1名和育霖幼兒園2名學童，縣府表示，清溝國小確診學童所屬班級停課，育霖幼兒園全園停課，皆預計19日復課。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）宜蘭縣今天新增10例確診，其中9例是新增的家庭聚餐和衍生案，包含清溝國小1名和育霖幼兒園2名學童，清溝國小確診學童所屬班級停課，育霖幼兒園則全園停課，都在19日復課。

宜蘭縣衛生局下午發布新聞稿指出，案26725是30多歲女性，是舞蹈教室COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生案24338的母親，因孩子確診陪病而染疫。個案於小孩確診時已被匡列為居家隔離對象，當時檢測陰性，最近由陰轉陽，CT值16.7。

此外，今天新增一起群聚案，案26601、案26602、案26728、案26729、案26932與尚未有案號的4名確診者，曾於3日至其中一名尚未列案號的個案家中聚餐。這場聚會共有15人，其中已有6人確診，之後確診者把病毒帶回家中和職場。這9人CT值在13.4到30.3之間，目前疫調正在進行中，也正緊急匡列相關人員。

宜蘭縣長林姿妙指出，9名確診者中有就讀清溝國小及育霖幼兒園的孩童，清溝國小一個班級停課，育霖幼兒園則是全園停課，縣府緊急在清溝國小等地設置快篩站，請家長帶著孩子儘快前往篩檢。

林姿妙表示，疫情不斷升溫，羅東博愛及羅東聖母醫院在今天和明天下午2時至6時增開社區篩檢站，民眾若有疑慮請儘快前往篩檢。（編輯：方沛清）1110409