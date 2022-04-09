雲林8旬婦人確診 足跡社區關懷點待4小時

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雲林縣9日新增1例COVID-19本土確診個案3，為1名80多歲婦人，平時住在北港鎮，因家人確診被匡列居隔，8日採檢PCR呈陽性，匡列居家隔離26人，目前收治於醫院隔離治療，縣府也隨即針對個案住家周邊公共環境加強清消。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月9日

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（中央社記者黃國芳雲林縣9日電）雲林縣今天新增1例COVID-19本土確診個案26783，為80多歲婦人，居住在北港鎮，匡列居家隔離26人，足跡僅有6日社區關懷據點，停留上午、下午各2小時，有戴口罩。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案26783，為1名80多歲婦人，平時居住在北港鎮，因家人確診（案25947），被匡列居家隔離，昨天PCR採檢陽性，已匡列26人居家隔離，目前收治醫院治療。

雲林縣政府表示，案26783的足跡僅有6日上午及下午前往社區關懷據點，停留時間各為2小時，有戴口罩。

另外，雲林縣政府今天也公布2例外縣市確診者至縣轄足跡，分別為案26221，40多歲女性，平時居住於新北市，3日至5日曾返回雲林，7日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，購買快篩試劑自行快篩檢測陽性，前往醫院進行PCR採檢陽性，目前已在外縣市醫院隔離治療。

案26755為20多歲男性，平時居住於新北市，6日返回雲林住家，因職場有人確診（案25499），因此，8日自行前往醫院採檢，PCR結果陽性，目前收治在外縣市集中檢疫場所。（編輯：郭諭儒）1110409