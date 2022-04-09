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疫情31/300

基隆增38確診 林右昌：11例與外縣市相關

2022/4/9 18:08（4/9 22:31 更新）
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基隆市長林右昌9日表示，中央流行疫情指揮中心本日公布與基隆相關案例有39例，但應扣掉1例陰性誤報案件，實際上為38例，其中11例與外縣市相關。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日
基隆市長林右昌9日表示，中央流行疫情指揮中心本日公布與基隆相關案例有39例，但應扣掉1例陰性誤報案件，實際上為38例，其中11例與外縣市相關。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日
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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市今天新增38例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，市長林右昌說，基隆市這幾天群聚案開始與大台北地區有較大關聯，38例中就有11例與外縣市相關。

林右昌下午在線上記者會表示，基隆市目前居家隔離人數1780人，較昨天大幅減少779人，自主健康管理282人，也較昨天減少98人，因為市府在疫情初期大幅匡列已陸續解除隔離，之前幾個群聚案也陸續結案，代表疫情受到控制。

林右昌說，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關案例有39例，但要扣掉1例陰性誤報案件，實際上為38例。基隆市這幾天群聚案與大台北地區開始有較大關聯，台北市忠孝敦化地下街練舞團有2例，因為練舞團都是學生分屬不同學校，要特別注意跨校間的流動，另台北市南港高工群聚案延伸的家庭群聚則有1例。

林右昌表示，台北市IKON TAIPEI夜店群聚相關有3例，這些都是年輕人，在不同公司上班，有的在台北有的在基隆，都曾到這間夜店消費。此外，與台北市確診者足跡重疊有2例，另新竹確診個案延伸的家庭群聚相關3例則是一家人，總計今天38例個案中有11例與外縣市相關。

對於「全民防疫愛心篩檢」計畫，林右昌表示，計畫執行非常順利，今天會將剩餘的家用快篩試劑透過相關平台和管道發送完畢。專線今天共接獲14例快篩陽性，其中11例PCR複檢後確診，截至下午為止，專線共接獲28例快篩陽性，有21例PCR複檢後確診。（編輯：方沛清）1110409

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