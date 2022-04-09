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疫情28/300

龜山科技廠移工確診釀群聚 勞動部發防疫物資

2022/4/9 18:43
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（中央社記者吳欣紜台北9日電）桃園龜山工業區某科技大廠移工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成群聚感染，勞動部今天表示，第一時間已派專人協助防疫，也發放105份防疫物資，穩定移工情緒。

桃園市長鄭文燦今天指出，龜山工業區某科技大廠移工確診，移工們一起生活造成群聚感染，已匡列移工宿舍同住移工，後送到集中檢疫所，按往例處理。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，接獲移工確診訊息後，已派專人前往現場協同地方政府處理移工防疫工作，並提醒雇主及仲介公司應落實移工防疫指引規範，移工隔離期間應照常發放薪資或申請津貼，並妥善協助移工採買生活用品。

發展署提到，桃竹苗分署已提供隔離移工關懷宣導及發放105份防疫物資包，也同步安排多國語駐點人員，辦理日常電話關懷，協助於檢疫及集中隔離期間穩定移工情緒等。

根據發展署統計，截至4月5日止，移工疫苗接種率第一劑已達97.13%、第二劑91.62%、追加劑43.36%。

發展署也提醒雇主及仲介公司，應儘速協助已完整接種2劑疫苗滿12週的移工接種追加劑，雇主及仲介公司應遵守移工防疫指引，落實分艙分流，每日進行移工健康監測，如有症狀應安排就醫或採檢。（編輯：張芷瑄）1110409

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