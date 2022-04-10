產學攜手計畫擴大辦理 新增非建教合作方式

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（中央社記者許秩維台北10日電）教育部自110學年度起擴大辦理「產學攜手合作計畫2.0」，除了原有的建教合作模式，還新增非建教合作方式，學校須於高二至高三間辦理至少10週校外實習。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部自民國95年起推動產學攜手合作計畫，由教育部、經濟部、勞動部結合鄰近的技術型高中、技專校院與產業合作4至7年，希望培養專業技術人才。

「產學攜手合作計畫2.0」自110學年度起擴大辦理，針對技術型高中的產學合作計畫進行跨部會盤點，整併國教署建教合作班、就業導向專班及勞動部雙軌訓練旗艦計畫、產學訓合作訓練計畫，明定技術型高中參與產學攜手2.0，除了依照「建教合作模式」辦理，並新增學校也可依「非建教合作方式」參加。

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國民及學前教育署說明，高中開辦專班且採「非建教合作方式」辦理的學校，應於學生高二至高三畢業期間，2年內辦理至少10週（高二辦理6週、高三辦理4週）在校外合作機構的實習，可運用寒、暑假期間或分散於高二以上各學期的方式彈性辦理。

國教署提到，依建教合作模式參與產學攜手2.0的學校，可按各自發展特色及學生的特質、生涯發展需求，採全（專）班、部分學生修習或多元方式規劃校外實習；搭配在地產業聚落，培育在地學習、在地就業、在地發展的人才，達到技職教育「做中學、學中做」務實致用目標。（編輯：張雅淨）1110410