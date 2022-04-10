宜蘭增12確診 舞蹈教室、家庭聚餐案延燒

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭縣政府今天宣布縣內新增12名COVID-19確診者，包含10例新案號、2例未列案號，其中5例與舞蹈教室群聚有關，其餘是新發生的家庭聚餐群聚。另有清溝國小因確診增至3人而停課，19日恢復上課。

宜蘭縣政府發布新聞稿表示，中央今天宣布宜蘭縣新增14名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，但其中4例昨天已先說明；因此今天宣布縣內新增12例，其中包含10例新案號、2例未列案號。

縣府指出，這12例中有5例與舞蹈補習班群聚案有關，其他7例是昨天新發生的家庭聚餐群聚案。因家庭聚餐群聚案發生後，其中有1人是清溝國小學童，醫療團隊昨天緊急在校設立篩檢站，共篩檢639名師生及家長，結果再篩檢出3名陽性個案，為案27330、案27336及案27331，且3人為母女關係。

此外，經疫調再發現，案27336的爸爸（尚未有案號）、舅舅（尚未有案號）篩檢也為陽性。衛生局將針對這起延伸的家戶感染案，持續疫調及個案追蹤管理。

縣府強調，這起家庭聚餐群聚案當時只是於家中用餐，非到其他餐廳用餐。此外，近日疫情不斷擴散，請縣民一定要隨時注意身體狀況，如有疑慮應立刻篩檢，共同對抗病毒。

另外，縣府表示，清溝國小因有學童確診，人數已增至3人，因此全校從昨天起預防性停課10天，19日恢復上課。（編輯：張雅淨）1110410