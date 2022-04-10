早安世界》9旬婦患慢性病沒打疫苗染疫亡 500元獎勵品延長鼓勵長者接種
9旬婦患慢性病沒打疫苗染疫亡 500元獎勵品延長鼓勵長者接種
國內9日新增442例本土個案，再創今年單日新高，其中1名90多歲患慢性病女性長者染疫死亡，患有高血壓、帕金森氏症等慢性病，至今未打過COVID-19疫苗，是國內相隔近2個月再現死亡個案。有媒體詢問中央流行疫情指揮中心，是否比照新加坡要求不打疫苗者若確診必須自付醫療費用，對此指揮官陳時中表示，醫療是基本健康權，要求自付醫療費用不是台灣的政策方向，仍以鼓勵接種為主。為鼓勵長者接種，指揮中心宣布，各地方政府加碼提供65歲以上（含55歲到64歲原住民）尚未接種疫苗民眾新台幣500元（含）以下衛教品措施，延長到5月31日止。（看完整報導）
歐盟執委會主席訪基輔會澤倫斯基 稱烏克蘭有歐洲未來
歐盟執委會主席范德賴恩8日到訪基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，她表示此行強烈傳達「歐盟與烏克蘭同一陣線」，她並譴責布查慘案與烏東火車站遭俄軍火箭攻擊，釀無辜平民傷亡。范德賴恩也回應烏克蘭尋求加入歐盟一事，表示「烏克蘭正朝進入歐洲的未來邁進」，她親送烏克蘭總統澤倫斯基一份加入歐盟必填的問卷，說這是歐盟對於烏克蘭希望加入的正面回應。另外，英國首相強生也突然抵達基輔並與澤倫斯基會談，強生並宣布，英國將運送價值1億英鎊（1.3億美元）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，也會提供120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。（看完整報導）
拜登加重制裁暫停與俄正常貿易關係 歐盟第5輪制裁頻留後路
白宮8日宣布，美國總統拜登簽署兩項法案，進一步制裁俄羅斯和白俄羅斯，除了停止與兩國的正常貿易關係，以便為從這兩國進口商品課徵更高關稅鋪路外，更禁止進口來自俄羅斯的石油、煤炭和天然氣等能源。歐盟也就侵烏對俄國祭出第5輪制裁，禁止輸入俄國煤碳，首度觸及敏感的能源領域。但紐約時報指出，這次制裁較前幾輪更難達成共識，且仍不乏例外與豁免，凸顯歐盟制裁力度已接近頂點。另外，在戰爭及西方各國制裁下，俄國3月年通膨率升高到16.7%，創下2015年來最高點。（看完整報導）
台僑王楠穎返烏克蘭參軍 以台灣之名為第二故鄉奮戰
來自新北市樹森區的王楠穎旅居烏克蘭近8年，原本住在東北部大城哈爾科夫，因俄羅斯入侵一夕淪為「難民」。在貿協駐基輔辦事處協助下撤到波蘭之後，他日前重返烏克蘭報名加入海外志願軍，為他的第二故鄉抵禦敵人，並希望在之後以自身的科技業專才與營造經驗，協助烏克蘭戰後療傷重建。（看完整報導）
疫情紓困條例傾向延至年底 預算額度仍有約千億
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將於6月底到期，政院人士表示，條例傾向延長實施到年底，預算部分因尚未用罄，包含信保基金額度等仍有餘額近新台幣1000億元，將盤點是否有彈性運用空間，以便用於其他衝擊較深產業。另外也會有一批預算用於購買防疫用藥物、擴大實施快篩等。（看完整報導）
上海封城買菜難 擬實施分級防控似將分階段解封
上海封城之下一次次篩檢，以及物流配送失靈，以致於買不到菜與其他生活必需品，成了近期不少上海人的共同經驗，當地陸續傳出拿不到物資的社區居民集體抗議。嚴格的封控措施隨著時間拉長，物資匱乏也越加嚴重。不過，上海市副市長宗明9日表示，上海擬再進行一輪全員核酸檢測，根據檢測結果分3區實施分級差異化防控。風險最低的防範區，民眾可以在行政區域內適當活動。這項新的宣布被視為上海封控政策階段式鬆綁的訊號。（看完整報導）
李家超參選香港特首 稱出於對國家忠誠
香港前政務司司長李家超今天正式宣布參加下屆香港特首選舉，可望在同額競選的情況下成為林鄭月娥的繼任者。他表示，參選是「出於對國家的忠誠」，並提出以結果為目標、加強香港競爭力及奠定香港發展基石3大施政方向。李家超又提到，會在「愛國者治港」原則下多與市民互動，制定政策，與市民分享香港發展的「紅利」。特首要維護香港整體利益，建立忠誠擔當的政府，守住法治基石。（看完整報導）
法國總統大選登場 馬克宏受極右派挑戰結果難預測
法國總統大選將在10日舉行第一輪投票，過去一個月內，馬克宏原本看似穩固的優勢地位遭到極右派雷朋急起直追。學者分析，儘管俄烏戰爭一度讓馬克宏的支持度狠甩雷朋，但隨著「旗聚效應」減弱、輿論對戰爭的疲乏趨勢，加上與政府「合作密切」的顧問公司麥肯錫爆出10年未繳企業稅的消息，使馬克宏原本的領先優勢開始動搖。另外雷朋在第二輪可能吸引大批來自極右派及馬克宏政績失望的選民，最終結果將非常難以預測。（看完整報導）
首次民間太空飛航任務升空 一個座位要價近16億
新創公司公理太空（Axiom Space）的4名人員8日搭乘太空船從佛羅里達州發射升空，經21小時飛行，安全抵達國際太空站，進行首次純屬民間的太空飛航任務。根據多家媒體報導，包括在太空站停留8天的太空之行收費為5500萬美元（新台幣15億8986萬元），太空船返航後將降落在大西洋。他們所搭乘的太空船於台灣時間晚間8時30分左右與太空站成功對接，將展開為期一週的科學任務。（看完整報導）
陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
台灣拳擊女將陳念琴9日在泰國拳擊國際公開賽女子69公斤量級冠軍賽，以5比0擊敗地主選手拜松，在今年賽季的第一場國際賽就順利奪冠。陳念琴是台灣拳擊史上第一個取得奧運入場券的拳擊女將，去年在東京奧運打進8強。（看完整報導）
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