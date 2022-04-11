彰化增5例本土確診 竹縣關西營區等2案延伸

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣今天新增5例COVID-19本土確診，彰化縣衛生局指出，其中2例與新竹縣關西營區確診軍人案有關，另3例在清明連假期間與曾接觸北市確診案例的家人聚餐有關。

中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增630例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中439例為本土病例，境外移入新增191例，沒有新增死亡個案。彰化縣本土確診今天新增5例。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時指出，這5例都在居隔期間發病，2例與新竹縣關西營區確診軍人案有關，其中1例是關西營區確診軍人的母親，4月5日及8日接受核酸檢測（PCR）都是陰性，昨天出現發燒症狀，再接受採檢確診。

至於另1例，因丈夫與關西營區確診軍人是高中同學，夫妻曾與確診軍人一起在熱炒店吃飯而被匡列居隔，4月9日出現發燒症狀採檢確診。

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葉彥伯說，其餘3例為1對老夫婦與其就讀高中的孫女，老夫婦育有2女1男，其中1名女兒及女婿家住桃園，清明連假曾與台北市的確診者聚會後，再回到彰化老家與家族一起吃飯及購物，女兒、女婿確診後，老夫婦等人都被匡列居隔。

葉彥伯指出，老夫婦與孫女同住，3人在4月7日至4月9日先後出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，昨天接受PCR為陽性，3人只接種2劑COVID-19疫苗，呼籲仍未接種第3劑疫苗的民眾盡速接種疫苗。（編輯：戴光育）1110411