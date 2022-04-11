新竹市增10例確診 公司群聚、足跡重疊延伸

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市今天新增10名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，包含外縣市確診個案足跡重疊延伸家庭群聚、公司群聚與其他外縣市確診個案足跡重疊。

新竹市政府發布新聞稿表示，案27638為10多歲男性，為案27517同住家人，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診。案27639為30多歲女性，為案27094（花蓮足跡相關）的家人，PCR採檢陽性確診。

案27851為20多歲男性，與外縣市確診個案25203足跡重疊，採檢陽性確診，匡列同行友人1人。案27852為未滿5歲男童，為案26389的匡列接觸者。

案27850、27969、27970與案28163，4人任職同公司，因有1名外縣市同事出現症狀，全公司啟動快篩，4人均快篩陽性。

案27971為30多歲女性，9日出現輕微症狀未就醫，10日因工作需求快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列接觸者28人。另，案28164為40多歲男性，11日因工作需求檢測確診，匡列接觸者3人。（編輯：方沛清）1110411